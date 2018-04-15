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Немцы посоветовали Трампу подружиться с Россией

Фото: pixabay.com
Вражда с Москвой дорого обойдется Вашингтону и их союзникам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен ухудшением отношений между Западом и Россией, а также растущим напряжением в мире.

По его словам, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также удар по Сирии коалицией во главе США сильно отразятся на будущих контактах с Москвой. Штайнмайер считает, что россиян нельзя считать врагами.

"Независимо от Путина, мы не можем заявить, что вся Россия, вся страна и ее жители, являются нашим врагом", – цитирует его газета Bild am Sonntag.

Политик подчеркнул, что лидерам европейских стран необходимо помочь Владимиру Путину и Дональду Трампу наладить диалог, так как только от действий этих держав зависит безопасность и стабильность всего мира.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони уверен, что Россия представляет большой интерес для Запада и ее необходимо рассматривать как стратегического партнера, передает газета Corriere della Sera.

"Это не означает, что не может быть разных точек зрения или разнящихся интересов. Это означает, что такие противоречия надо решать в согласии, а не в конфликте с Москвой", – добавил он.

По мнению Берлускони, именно Россия вернула в Сирию стабильность и обеспечила безопасность страны от террористов.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.

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