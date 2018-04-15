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Путин провел переговоры с президентом Ирана

Политики осудили действия Вашингтона

Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Оба лидеры стран подчеркнули, что действия коалиции носят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. При этом Путин уверен, что если подобная атака повторится, то это приведет к хаосу в международных отношениях, передает РИА "Новости".

Стороны также отметили необходимость дальнейшего развития отношений между Россией и Ираном.

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