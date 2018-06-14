Единороссы одобрили поэтапную пенреформу

Партия обсудит предложение правительства в регионах

Повышение благосостояния пенсионеров – основная задача новой инициативы, которую необходимо рассматривать с представителями ЕР разных уголков России. Такого мнения придерживаются партийцы. В регионах в свою очередь уже изучили озвученные Дмитрием Медведевым предложения и даже поддержали их.

Как отметил секретарь Воронежского отделения Владимир Нетесов, анонсированная кабмином реформа будет поэтапной и многоуровневой. "Важно, чтобы данный процесс не стал шокирующим для людей, которые сегодня находятся на пороге пенсионного возраста", – сказал партиец, подчеркнув актуальность данного преобразования.

Он напомнил, что пенсионный возраст наших дней был установлен еще более 60 лет назад. Государства страны Советов уже давно ушли от данной системы. Исключение составляют Россия и Узбекистан

"Неизбежность этого процесса экономисты объясняют высоким налоговым давлением на официально работающих граждан, а также ростом продолжительности жизни населения", – пояснил секретарь реготделения.

Свое мнение высказал рязанский представитель Аркадий Фомин. Он считает, что предложение премьера позволит выполнить ключевую задачу президента, который во время "Прямой линии" говорил о повышении пенсий. По мнению Фомина, процедура принятия ФЗ должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах, чтобы предложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта.

"Сейчас более половины россиян после достижения пенсионного возраста продолжают работать, остаются активными участниками экономической жизни. Мы понимаем, что одна из причин этого – размер пенсий. Поэтому основная задача пенсионной реформы заключается в том, чтобы человек после завершения трудовой деятельности мог поддерживать привычный уровень жизни", – заключил рязанский политик.

Его поддержал секретарь Тамбовского реготделения Евгений Матушкин. Он согласен, что пенсионная реформа, прежде всего, должна стать источником роста благосостояния граждан. "Вопрос повышения пенсионного возраста Правительство нашей страны оттягивало достаточно долго. И, конечно же, такое решение было принято, исходя из серьезных на то причин. Все понимают, что эта мера вынужденная. На изменение законодательства, главным образом, повлияла демографическая ситуация", – заявил Матушкин, отметив, что более 30 % населения страны – пенсионеры.

Он сослался на экспертов, которые уверены, что в ближайшем будущем россияне не будут молодеть, то есть количество пенсионеров перевесит число работоспособных граждан. "Именно поэтому президент страны Владимир Путин одними из приоритетных задач политики государства поставил повышение рождаемости и народосбережение. Но надо понимать, что очень быстро увеличить рождаемость в геометрической прогрессии не получится. И в данный момент перед страной стоит задача развития, важно обеспечивать увеличение уровня жизни населения и, в частности, рост пенсий выше инфляции", – подчеркнул единоросс.

Совершенствование пенсионной системы учитывает интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп населения, заверил секретарь из Краснодара Николай Гриценко.

"Отмечено, что в данном случае речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о привлечении трудоспособного населения к решению задач экономического развития, а, следовательно, об укреплении системы социальной поддержки. Это даст возможность людям преклонного возраста иметь достойную пенсию", – заявил Гриценко.

При этом, по его мнению, преобразования не имеют ничего общего с шоковой терапией. "Уверены, что предложения, внесенные нашим регионом в масштабную программу социальных преобразований, предложенную председателем партии Дмитрием Медведевым, будут приняты во внимание", − подытожил Гриценко.

Сегодня, 14 июня, российское правительство в лице премьера Дмитрия Медведева предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.