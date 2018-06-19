Загранпаспорт влетит россиянам в копеечку

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Государственная дума приняла 19 июня в третьем, окончательном чтении закон об увеличении размера госпошлины за выдачу заграничного паспорта и водительских прав нового поколения.
"Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 3тыс.500 рублей до 5 тыс. рублей... Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового формата... составит 3 тыс. рублей". – сообщается на сайте Госдумы.
Размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств вырос до 1 тыс. 500 рублей.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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