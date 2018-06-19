Загранпаспорт влетит россиянам в копеечку

Определен размер оплаты за документы нового образца

Государственная дума приняла 19 июня в третьем, окончательном чтении закон об увеличении размера госпошлины за выдачу заграничного паспорта и водительских прав нового поколения.

"Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 3тыс.500 рублей до 5 тыс. рублей... Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового формата... составит 3 тыс. рублей". – сообщается на сайте Госдумы.

Размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств вырос до 1 тыс. 500 рублей.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.