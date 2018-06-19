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АМОМ пригласил Яшина и Гудкова за подписями депутатов

Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky
На собрание созывают всех кандидатов в мэры

Участники предвыборной гонки встретятся с муниципальными депутатами в Совете муниципальных образований Москвы (АМОМ). Особое приглашение кандидатам в градоначальники Дмитрию Гудкову и Илье Яшину, сообщил глава Ассоциации мундепов столицы Владимир Дудочкин. Он уточнил, что собрание намечено на среду, 20 июня.

"На встречу приглашены все 18 кандидатов, подавших документы в Мосгоризбирком. Лично позвонил отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным", – цитирует Дудочкина "Агентство городских новостей".

Он подчеркнул, что в большинстве представители "Единой России", и призвал депутатов от партии власти не игнорировать ближайшее заседание.  

"Мы обратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержали инициативу, и рекомендовали депутатам от "Единой России" принять участие в этом собрании", – отметил глава Ассоциации, добавив, что в АМОМ приглашаются все кандидаты "вне зависимости от партийной принадлежности".  

"Они могут рассказать свои программы и убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры. Мы, в свою очередь, обеспечим, чтобы это походило оперативно, если кто-то из депутатов захочет отдать свой голос для прохождения муниципального фильтра. Чтобы все технические формальности по волеизъявлению были соблюдены", – заверил Дудочкин.

Воспользовавшись идеей главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, АМОМ поможет кандидатам в мэры. Прежде всего, поспособствует получению подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр. Совет предоставит площадку для участников предвыборной гонки, чтобы они могли презентовать свои программы и обсудить ключевые проблемы столицы. Планируется, что встречу посетит нотариус. Таким образом, присутствующие депутаты смогут поставить подпись в поддержку своего кандидата.  

На пост мэра Москвы претендуют глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Действующий градоначальник Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидаты в мэры до 3 июля должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Этот день также последний, когда будут приниматься документы для регистрации. Их подать можно до 18:00. И ждать ответа от Мосгоризбиркома, который выдаст решение о регистрации или отказе в течение 10 дней после заявки.

Имена кандидатов, попавших в избирательные бюллетени, станут извсетны не позднее 13 июля. Выборы столичного мэра пройдут в единый день голосования, 9 сентября. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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