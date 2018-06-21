Белоруссия удирает от России в Евросоюз

Лукашенко надоело косить через забор

Отношения Минска и Брюсселя должны быть такими, чтобы им позавидовали даже члены Евросоюза. К этому призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана. На встрече, которая состоялась в Минске в четверг, 21 июня, Батька подчеркнул, что никогда не ставил вопрос о вступлении республики в Евросоюз, поскольку это "абсурдно" и "нереально". Однако ЕС и Белоруссия – соседи. Соответственно, лучше для всех, когда отношения между ними хорошие.

"С соседями, поскольку они от бога, надо дружить и выстраивать партнерские отношения, – подчеркнул Лукашенко. – Выстраивая наши отношения с ЕС, мы не торопились, не обещали вам того, что мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы – присматривались к Евросоюзу". И вот теперь настала пора сближаться, ломая преграды:

"Мы приняли решение о том, что негоже нам смотреть друг на друга через забор, жить, косо глядя один на другого", – сообщил Лукашенко. Он поблагодарил Хана за его доброе отношение к Белоруссии и подчеркнул, что в нормализации отношений Минска и Брюсселя есть большая личная заслуга еврокомиссара. Но впереди – большой путь. И особенно важно сейчас урегулировать торгово-экономические отношения.

"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни – это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", – подчеркнул белорусский лидер.

Йоханнес Хан согласился, что вопросы экономики очень важны, поскольку благополучие стран-соседей ЕС являются гарантией стабильности и безопасности самого Евросоюза . "Мы по-прежнему видим, что существует значительная разница между уровнем экономики в ЕС и уровнем экономики в государствах-соседях. И это тот вопрос, который мы хотели бы решить, и этим надо заниматься", – указал еврокомиссар.