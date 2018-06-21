США одним ударом сломали логику Евросоюзу
Евросоюз всецело доверял Америке в торговых отношениях, считая ее надежным партнером. Однако своими действиями Штаты подорвали свою репутацию, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Речь идет о пошлинах, которые США ввели на ввоз стали и алюминия из Европы. По мнению Юнкера, поборы противоречат не только логике, но и истории. Он также подчеркнул, что ответ ЕС не заставит долго ждать.
"Торговля, в которую мы верим, основана на правилах, доверии и надежном партнерстве. Решение Соединенных Штатов ввести тарифы в отношении Европы идет вразрез с этим. Фактически, это противоречит всей логике и истории. Наш ответ должен быть четким, но выверенным", – говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.
При этом Юнкер заверил, что ЕС запасется такими мерами, которые одновременно смогут обеспечить ребалансировку и защиту.
Завершая свое выступление, глава ЕК вспомнил высказывание Оскара Уайльда: "Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой", – и провел параллель с днем сегодняшним. "Истина сегодняшнего мира не является ни чистой, ни простой. С одной стороны, дело глобального сотрудничества сильнее, чем когда-либо. С другой стороны, мы видим искушение некоторых из них сделать это в одиночку", – пояснил Юнкер, намекая на всесильных мира сего.
В заключении председатель Еврокомиссии призвал к объединению ради единой цели и общего блага.
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