Посол FIFA выступила в поддержку Собянина

Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей мира

Больше недели работает онлайн-платформа, созданная писателем-фантастом Лукьяненко и бизнесменом Дымовым. Их сайт "За Собянина" направлен на поддержку действующего мэра на сентябрьских выборах. Здесь можно поблагодарить градоначальника письменно и устно, с помощью видеобращения.

В копилке "Медиатеки" немало "спасибо" от простых москвичей и знаменитостей. К ним подключилась посол FIFA Виктория Лопырева. Она предложила сделать из Москвы футбольную столицу мира. Однако в предисловии к своей инициативе модель и телеведущая поблагодарила мэра Сергея Собянина за преображение Белокаменной к ЧМ-2018.

"Новые улицы столицы, современные стадионы и идеальная организация создали условия спортивного торжества не только для россиян, но и людей со всего мира. Я надеюсь, что это только начало. В Москве сейчас созданы условия для того, чтобы у нас выросли новые чемпионы", - написала Лопырева на сайте "За Собянина".

Затем она поделилась своими идеями, как в дальнейшем можно использовать построенные или модернизированные к мундиалю спортплощадки.

"Предлагаю для популяризации футбола провести чемпионат среди юных футболистов Москвы на полях стадионов Лужники и Спартак, где сейчас играют легенды мирового футбола. Я предлагаю учредить кубок мэра для молодых спортсменов, так мы дадим мощный импульс для развития наших будущих чемпионов", – посоветовала Лопырева.

Среди медийных людей, которые сказали свое "спасибо" действующему мэру, – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Чтобы стать участником движения "За Собянина", достаточно пройти регистрацию на сайте, который самостоятельно соберет все посты пользователя из соцсетей по тегу #ЗаСобянина".

Претендующие на кресло градоначальника начали подавать документы с 4 июня. Вплоть до 3 июля Мосгоризбирком принимает заявки. Выборы мэра состоятся в единый день голосования, 9 сентября.