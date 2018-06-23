Турецкий глава государства назвал своего кумира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя и Владимира Путина самыми опытными политиками в ООН. При этом он подчеркнул, что имеет много общего с российским лидером.

"Говоря об опыте: в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика – других не припомню, возможно, они есть – один я, а другой — Путин", – сказал он в интервью телерадиокомпании TRT.

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Эрдоган уточнил, что если учитывать пост премьер-министра, то он и Путин руководит страной уже в течение 15-16 лет. По его мнению, за это время оба политика смогли существенно улучшить и изменить обстановку в государстве.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции с Россией, несмотря ни на что, очень хорошие отношения.

В воскресенье, 24 июня, состоятся досрочные выборы президента Турции.