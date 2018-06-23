Лидерам стран ЕС надоело враждовать с Москвой

Депутат Европарламента, вице-президент "Национального фронта" Франции Николя Бе уверен, что с России многие европейские страны в скором времени снимут санкции.

По его словам, такие меры являются контрпродуктивными и только вредят экономикам государств.

"Этот механизм санкций – эмбарго в итоге вредит европейскому сельскому хозяйству, вредит нашим производителям", – цитирует его RT.

Бе подчеркнул, что Европе нужно прекратить враждовать с Россией, так как это "великая нация и дружественная страна".

"Я думаю, что на сегодняшний день уже многие страны начинают защищать эту разумную позицию по отношению к России. Это можно сказать о Венгрии, Австрии, Италии", – добавил он.

Напомним, что срок действия санкций ЕС против России истекает 31 июля. При этом в Европарламенте призывают продлить ограничительные меры.