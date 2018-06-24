Пока лишь гипотетически

Президент Белоруссии Александр Лукашенко огорошил своих соотечественников громким заявлением – страна может стать частью другого государства при определенных обстоятельствах.

Во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко встретился с представителями региональных властей и заявил им, что в нынешние времена провал в экономике не допустим для республики, которая находится "на фронте". По его словам, если чиновники на местах будут саботировать президентские поручения, то это приведет к гибели страны.

"Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги", – сказал Лукашенко.

Он не стал уточнять, частью какого государства станет Белоруссия, и кто может пользоваться ей как "ковриком для ног". Однако он выразил опасения, что в ситуация в стране может начать развиваться по украинскому сценарию.

"Не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", – сказал президент, не уточнив, кто именно собирается развязать войну.