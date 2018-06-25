Эрдогана переизбрали на новый срок

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщили в турецком избиркоме.
Отмечается, что Эрдоган набрал более 50% голосов. При этом обработано свыше 97% бюллетеней, передает "Интерфакс".
Политика уже начали поздравлять с победой лидеры других стран.
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