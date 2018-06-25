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Эрдогана переизбрали на новый срок

Политик набрал более 50% голосов в первом туре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщили в турецком избиркоме.

Отмечается, что Эрдоган набрал более 50% голосов. При этом обработано свыше 97% бюллетеней, передает "Интерфакс".

Политика уже начали поздравлять с победой лидеры других стран.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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