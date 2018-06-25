Американцы не пустили бывшего генсека НАТО в страну

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Бывшему генсеку НАТО и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солане отказали во въезде в США.
В посольстве подчеркнули, что это связано с посещением Солане Ирана. Отмечается, что все, кто посещал Иран, Ирак, Сирию, Судан, Ливию, Сомали или Йемен не имеет права приезжать в Соединенные Штаты, передает El Pais.
Хавьер Солано был генеральным секретарем НАТО с 1995 по 1999 год.
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