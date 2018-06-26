Володин вступился за журналиста Примакова

Думский спикер обвинил Украину в нарушении свободы слова

Своим поведением Незалежная обходит стороной базовые принципы демократии, считает председатель Госдумы РФ. Речь идет об очередной выходке страны-соседки, которая запретила российскому телеведущему Евгению Примакову пересечь украинскую границу, чтобы участвовать в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ.

Отказ Киева, считает Вячеслав Володин, – это нарушение принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации.

"Поскольку подобные действия в отношении российских журналистов совершались многократно, стали системой, ситуация в целом требует незамедлительной реакции со стороны наших европейских коллег – парламентариев. ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию", – рассказал спикер нижней палаты журналистам, передают "РИА Новости".

По словам Володина, правительство Незалежной боится, что в государстве могут просочится не угодные первым лицам новости. "Украинские власти ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий", – пояснил спикер.

Сегодня, 26 июня, стало известно, что советник Володин, член Общественной палаты РФ, журналист и телеведущий Евгений Примаков стал невыездным. Ему запрещено пересекать украинскую границу в течение пяти лет. Внук известного российского политика собирался посетить конференцию в Киеве.