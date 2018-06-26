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Володин поздравил Зюганова с днем рождения

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Сегодня лидеру КПРФ исполнилось 74 года

В Госдуме чтят традиции. А, как известно, лучший подарок – это книга. Поэтому председатель нижней палаты подарил сегодняшнему имениннику Геннадию Зюганову книгу "История князя италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск". Об этом сообщается на странице ГД в Instagram.

Один из старейших парламентариев страны родился в Орловской области. Геннадий Зюганов – в прошлом учитель, кем он стал работать сразу после школы.

Через год будущий политик поступил на физмат, учебу прервала армия. Отслужив, Зюганов вернулся в вуз. Затем работал на кафедре вышей математики.

В политику он пришел в 70-м, став депутатом облсовета и горсовета Орла. Затем Зюганов даже отучился по новому профилю, получив ученую степень кандидата наук.

Переворот в его политической карьере произошел после августовского путча 1991 года. Зюганов решил возродить коммунизм. От этой идеи он не отказался по сей день.

В декабре 1993-го его избрали депутатом Госдумы, а через год парламентарий возглавил фракцию КПРФ, став ее бессменным "вождем".

Среди наград политика – орден Александра Невского, который ему вручил в честь 70-летия президент РФ Владимир Путин. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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