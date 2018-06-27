Джигурда собрал миллион подписей

Артист сообщил о многочисленных сторонниках, выдвигающих его на выборы

Никита Джигурда выполнил первое предвыборное обещание – он собрал миллион подписей москвичей, поддерживающих его намерение стать мэром столицы. Об этом артист рассказал лично, опубликовав видео на своей странице в Instagram.

На видео Джигурда отмечает событие в кругу волонтеров, лучше всего проявивших себя во время сбора подписей. Молодые люди в футболках с надписью "Я верну Москве секс" водят хоровод вокруг торта со свечками, а Джигурда восклицает: "За мной миллион голосов, со мной миллион москвичей! Грядет эра Джигурды!".

Между тем, не исключено, что при проверке часть подписей может быть отбракована. Волонтеры много работали возле стадионов, где сейчас проходят матчи чемпионата мира по футболу, а также рядом с фан-зонами. Многие российские болельщики с удовольствием ставили подписи в поддержку такого яркого и мужественного кандидата как Джигурда. Вот только среди них были жители не только Москвы, но и других российских городов и даже иностранцы.

Впрочем, не стоит беспокоиться, что болельщики из Мексики или Аргентины повлияют на выборы столичного градоначальника, – все подписи тщательно проверят на соответствие правилам.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 г., в единый день голосования. Прием документов от кандидатов начался 4 июня. Джигурда объявил о намерении вступить в гонку 12 июня. Окончательный список претендентов Мосизбирком должен обнародовать до 14 июля.