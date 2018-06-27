Отношения ЕС и США дали трещину

Брюссель и Вашингтон "пишут" "наихудший сценарий"

Американо-европейские узы уже не такие прочные. ЕС должен держать ухо в остро и быть готовым к самому неожиданному повороту событий в отношении с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, необходимо также принять во внимание геополитический контекст, к которому привела июньская встреча "Большой семерки".

"Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", – резюмировал Туск в опубликованном на сайте Евросовета письме, адресованном участникам саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.

Главе Евросовета сложно признавать, что между Брюсселем и Вашингтоном пробежала черная кошка, однако, по его мнению, ЕС необходимо быть готовым к "наихудшему сценарию". И дело даже не столько в торговых отношениях, отметил Туск, пообещав:

"Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, как обстоят дела".

Под торговыми отношениями понимаются, в первую очередь, пошлины, которые американцы ввели в марте на ввоз стали и алюминия из Европы.

Выходка Штатов привела к разногласиям с ключевыми партнерами, которые отзеркалили поборы. Кроме того, отношения охладил выход из Парижского соглашения по климату. Белый дом также оставил сделку с Ираном и Совет по правам человека ООН. Да и антироссийские настроения США в Европе уже не все поддерживают.