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В США прибавится 51-й штат

Фото: pixabay.com
Пуэрто-Рико может войти в состав Соединенных Штатов

В американский Конгресс внесен законопроект, согласно которому неинкорпорированная организованная территория Пуэрто-Рико присоединится к США.

Документ размещен на сайте конгресса. Жители острова много лет мечтают о том, чтобы стать 51-м штатом, однако из-за кризиса в пуэрто-риканской экономике о воссоединении долгое время не было речи. 

В настоящее время пуэрториканцы являются гражданами США по праву рождения, однако они не могут голосовать на президентских выборах, а в конгрессе территория представлена лишь одним депутатом, при этом он не имеет права голоса. В 2017 году в Пуэрто-Рико прошел референдум, на котором подавляющее число проголосовавших выступили за то, чтобы присоединиться к США.

Валентина МАЙОРОВА
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