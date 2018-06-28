Пуэрто-Рико может войти в состав Соединенных Штатов

В американский Конгресс внесен законопроект, согласно которому неинкорпорированная организованная территория Пуэрто-Рико присоединится к США.

Документ размещен на сайте конгресса. Жители острова много лет мечтают о том, чтобы стать 51-м штатом, однако из-за кризиса в пуэрто-риканской экономике о воссоединении долгое время не было речи.

В настоящее время пуэрториканцы являются гражданами США по праву рождения, однако они не могут голосовать на президентских выборах, а в конгрессе территория представлена лишь одним депутатом, при этом он не имеет права голоса. В 2017 году в Пуэрто-Рико прошел референдум, на котором подавляющее число проголосовавших выступили за то, чтобы присоединиться к США.