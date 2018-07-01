Тунис – изгой в мировом сообществе

Тунис потерял авторитет в международном сообществе. Ряд государств уже свернули свои проекты в стране. В разы сократился и туристический поток. По мнению экспертов, в скором времени Тунис может стать страной-изгоем

В феврале текущего года Еврокомиссия внесла Тунис в черный список стран, которые могут быть причастны к финансированию терроризма. По мнению экспертов, мера эта вполне обоснована – власти страны пока бессильны в борьбе с этой проблемой и не могут защитить финансовый сектор.

Проблемы в Тунисе начались ещё в 2011 году после смены правительства. Побороть финансовый кризис властям не удаётся до сих пор. Источники говорят о том, что в ближайшем будущем улучшений ожидать не стоит, поскольку обстановка усугубляется внутриполитическим противостоянием и конфликтами в правящих кругах. Кроме того, страна может превратиться в мощнейший оплот терроризма. В настоящее время из-за безработицы многие граждане Туниса всё чаще переходят в ряды боевиков.

В начале года премьер-министр Туниса Юсеф Шахед призывал жителей пойти на определённые жертвы ради преодоления глубокого кризиса и обещал, что 2018 станет последним сложным годом. Однако, по мнению политологов, граждане понимают, что, если за семь лет в стране ничего не изменилось, то верить в слова политика сейчас нельзя. Остановить кризис и насилие за короткое время просто невозможно.

Стоит напомнить, что 26 июня 2015 года в курортном городе Сус был совершен крупнейший за всю историю Туниса теракт. Тогда были расстреляны 38 постояльцев отеля Riu Imperial Marhaba. В связи с трагедией международные операторы постепенно начали сворачивать бизнес в стране. Фактически сразу прекратили свою работу около 300 из 570 работающих в Тунисе отелей. В последующие годы тенденция продолжилась. Это был мощнейший удар по турсектору, что повлекло дальнейший кризис. В страну прекратился поток из Германии, Франции, Италии, Испании и многих других стран. Ранее сообщалось, что потери Туниса от последствий теракта составили более полумиллиарда долларов.

Конечно же, основной проблемой Туниса остаётся терроризм. Как уже говорилось, экстремистские настроения усугубляются безработицей, бедностью и экономическим кризисом. Попытки властей исправить ситуацию успехом не оканчиваются. Эксперты говорят о том, что Тунис уже находится на отшибе мирового сообщества. Стоит сказать, что за три года количество приезжих только из Британии сократилось на рекордные 90%.

Зато, в страну идёт постоянный поток радикалов из соседних стран. Только в феврале на территории страны была раскрыта очередная террористическая ячейка. Пятеро ее участников арестованы, однако группировки террористов продолжают скрываться в горах. Очевидно, усиленные меры безопасности в стране – лишь видимость, чтобы успокоить население и туристов, но реальная угроза все еще не ликвидирована.

В Тунисе фактически непрерывно действует чрезвычайное положение. Постоянная угроза терактов закрыла двери для иностранных компаний и капиталов. Европейский союз не спешит помогать Тунису. По мнению специалистов, это объясняется всё той же политической нестабильностью в стране. Сообщается, что дальнейший сценарий развития событий может выглядеть как полная изоляция Туниса, с последующей гуманитарной катастрофой.