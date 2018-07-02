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Собянин первым из кандидатов подал в Мосгоризбирком подписные листы

Сергей Собянин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, выдвинувшийся на пост столичного градоначальника самовыдвиженцем, первым из кандидатов представил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей и другие необходимые документы для регистрации претендентов на эту должность

Градоначальник пришел вместе с волонтерами из своего избирательного штаба. Подписные листы принесли в 17 коробках. Подписи, которых без малого, набралось 39 тыс.689 штук при  минимуме в 36 тыс. 081 также передали в Мосгоризбирком, к документам также прикрепили лист с подписями 115-ти муниципальных депутатов. 

Кроме документов, Собянин также представил членам горизбиркома свой финансовый отчет и уведомление о том, что никаких посторонних счетов в иностранных банках у него нет, другими иностранными финансовыми документами он так же не пользуется. 

Также он представил список кандидатов на выдвижение в члены Совет Федерации, в котором оказались экс–помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, действующий сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев, передает ТАСС.

Решение о регистрации Собянина будет принято в течение 10 дней. За это время проверят подлинность 20% всех представленных подписей избирателей, муниципальных депутатов и правильность других документов. 

По регламенту, документы на выдвижением претендентами на пост мэра столицы принимаются Мосгоризбиркомом до 18:00 2 июля, на регистрацию до 18:00 3 июля. К 13 июля орган сформирует окончательный список кандидатов в мэры Москвы. 

 Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.  Участки будут работать с 8 утра до 22:00, а не до 20:00, как это было раньше. Впервые в истории столичных выборов, для москвичей организуют участки для голосования за пределами Москвы. 

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