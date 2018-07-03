Систему судопроизводства ждут перемены

Инициаторы поправки - Володин и Матвиенко

Сегодня, 3 июля, в Госдуму внесли поправки ко второму чтению проекта закона о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, которые призваны защищать интересы граждан.

Авторы поправки – спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Вместе с ними над дополнениями работали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Законопроект, который одобрила нижняя палата в первом чтении еще в феврале, внесен Верховным Судом. Документ подразумевает организацию обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и определяет их полномочия, порядок образования и деятельности.

В законе прописано создание 5 апелляционных и 9 кассационных судов, действующих в судебных округах, каждый из которых включает в себя несколько регионов.

"Внесенная сегодня поправка предлагает новое расположение создаваемых апелляционных и кассационных судов. При этом будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы", – заверил Вячеслав Володин, передают "Дни.ру".

Апелляционные суды будут работать с жалобами, не вступившими в силу постановлениями и делами по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляционная инстанция по актам, принятым районным судом или мировым судьей, остается прежней.

Выше "рангом" – кассационные суды. Им уступают и апелляционные, и суды субъекта, и районные, а также мировые судьи в пределах кассационного судебного округа. В компетенции вышестоящих инстанций – претензии, вступившие в силу постановления и дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Предлагаемые изменения продолжают судебную реформу, которая проводится в нашей стране с 90-х годов, напомнил глава думского комитета по госстроительству и законодательству. По его словам, разделение апелляционной и кассационной инстанций – это значительные системные изменения.

"Подобную реформу мы уже проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции", – подчеркнул Павел Крашенинников.

Данная инициатива добавит независимости и самостоятельности судебным инстанциям, сократит коррупционные риски и региональное влияние. Ожидается, что первый кассационный суд расположится в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Девятым в списке числится Владивосток. В Северной столице появится также апелляционный суд, как и в Калуге с Сочи. Пятый разместят в Новосибирске.