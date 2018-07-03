Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Систему судопроизводства ждут перемены

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Инициаторы поправки - Володин и Матвиенко

Сегодня, 3 июля, в Госдуму внесли поправки ко второму чтению проекта закона о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, которые призваны защищать интересы граждан.  

Авторы поправки – спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Вместе с ними над дополнениями работали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Законопроект, который одобрила нижняя палата в первом чтении еще в феврале, внесен Верховным Судом. Документ подразумевает организацию обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и определяет их полномочия, порядок образования и деятельности.

В законе прописано создание 5 апелляционных и 9 кассационных судов, действующих в судебных округах, каждый из которых включает в себя несколько регионов.

"Внесенная сегодня поправка предлагает новое расположение создаваемых апелляционных и кассационных судов. При этом будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы", – заверил Вячеслав Володин, передают "Дни.ру".

Апелляционные суды будут работать с жалобами, не вступившими в силу постановлениями и делами по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляционная инстанция по актам, принятым районным судом или мировым судьей, остается прежней.

Выше "рангом" – кассационные суды. Им уступают и апелляционные, и суды субъекта, и районные, а также мировые судьи в пределах кассационного судебного округа. В компетенции вышестоящих инстанций – претензии, вступившие в силу постановления и дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Предлагаемые изменения продолжают судебную реформу, которая проводится в нашей стране с 90-х годов, напомнил глава думского комитета по госстроительству и законодательству. По его словам, разделение апелляционной и кассационной инстанций – это значительные системные изменения.

"Подобную реформу мы уже проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции", – подчеркнул Павел Крашенинников.

Данная инициатива добавит независимости и самостоятельности судебным инстанциям, сократит коррупционные риски и региональное влияние. Ожидается, что первый кассационный суд расположится в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Девятым в списке числится Владивосток. В Северной столице появится также апелляционный суд, как и в Калуге с Сочи. Пятый разместят в Новосибирске.  

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

ЧМ-2018 признали победой над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей