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У президента Боливии нашли опухоль

Политику сделали срочную операцию

У президента Боливии Эво Моралеса во время планового осмотра нашли опухоль. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"В ходе планового осмотра они обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена... Завтра меня выпишут", – сказал он.

При этом Моралес подчеркнул, что за его здоровье не стоит волноваться, так как с ним уже все в порядке, передает "Газета.RU".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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