У президента Боливии нашли опухоль

Здоровье
- У мужчин нашли опасный ген
- Бедность вызывает тяжелую болезнь
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
651 новости
У президента Боливии Эво Моралеса во время планового осмотра нашли опухоль. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
"В ходе планового осмотра они обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена... Завтра меня выпишут", – сказал он.
При этом Моралес подчеркнул, что за его здоровье не стоит волноваться, так как с ним уже все в порядке, передает "Газета.RU".
Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"