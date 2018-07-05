У президента Боливии нашли опухоль

Политику сделали срочную операцию

У президента Боливии Эво Моралеса во время планового осмотра нашли опухоль. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"В ходе планового осмотра они обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена... Завтра меня выпишут", – сказал он.

При этом Моралес подчеркнул, что за его здоровье не стоит волноваться, так как с ним уже все в порядке, передает "Газета.RU".