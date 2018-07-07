МГИК вынес решение по отказавшимся от борьбы кандидатам в мэры

Регистрация кандидатов, преодолевшим "муниципальный фильтр" ожидается на следующей недели

Мосгоризбирком на своем заседании 7 июля принял решение о признании утратившим статус кандидатов в мэры Москвы Сергея Митрохина из партии "Яблоко", журналиста Антона Кузнецова-Красовского, фермера Германа Стерлигова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и большинства других граждан, выражавших свое желание бороться за место столичного градоначальника. Сделано это было в связи с тем, что они не предоставили документов на регистрацию.

Статус кандидатов утратили: Денис Ганич ( от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Илья Баков (от Монархической партии), Михаил Бутримов (от партии "Российский общенародный союз"), Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России"), председатель Конституционного комитета КА Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов, Ярослав Сидоров (от партии "Коммунисты России"), завсектором ФГУП "ВНИИсистем" Валерий Ручнов, а также музыкант Сергей "Паук" Троицкий и пенсионер Александр Романов.

Кроме того, некоторые кандидаты самостоятельно отказались от продолжения предвыборной гонки и сообщили о своем решении Мосгоризбирком, передает "Интерфакс". В этот список вошли руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук (от "Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу"), Сергей Ревин (Российская экологическая партия "Зеленые").

Пять кандидатов в мэры Москвы преодолели муниципальный фильтр: самовыдвиженец Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Михаил Балакин (партия "Союз горожан") и Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия"). Ожидается, что решение об их регистрации будет принято на следующей неделе.

Также на прошедшем заседании Мосгоризбиркома было отказано в регистрации в качестве кандидатов в мэры Москвы самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову и кандидату от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову.

Напомним, прием документов участников предвыборной гонки закончился в 18:00 мск 3 июля. До этого момента предоставить все необходимые бумаги успели шесть кандидатов, из которых один – Дмитрий Гудков – не смог набрать необходимого числа подписей муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Чтобы преодолеть этот барьер кандидатом необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере 6% депутатов муниципальных образований столицы, что в численном выражении составляет 110 подписей. Самовыдвиженцам требовалось собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. Отметим, на прошлых выборах мэра необходимо было предоставить почти в два раза больше подписей. Кандидатам от партий сбор подписей не требуется.

Решение о регистрации кандидата либо об отказе ему участвовать в предвыборной гонке принимается в течение десяти дней после приема документов. Таким образом, точный список людей, которые окажутся в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Напомним, кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, которому на момент голосования будет уже 30 лет. Градоначальник избирается на пять лет. Занимать эту должность более двух раз подрыт нельзя.

Само голосование состоится 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00. Отметим, ранее они закрывались в 20:00. Кроме того, впервые на мэрских выборах будет предусмотрена возможность организации мест голосования за пределами Москвы.