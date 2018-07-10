Группа политической поддержки Трампа изрядно поредела

Американский президент остался в одиночестве, уверен эксперт

Глава США оказался в тяжелой ситуации – его советники перестали ему помогать из-за относительно дружелюбной позиции по отношению к России.

Источник The New York Times рассказал, что Трамп назвал своих помощников глупыми за то, что они советовали ему не созваниваться с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению главы Американского института в Москве Эдуарда Лозанского, Трамп всегда был известен грубостью с подчиненными, а вот его отношения с Россией вызывают искреннее отторжение истеблишмента США.

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"Он, можно сказать, одинок… надо понимать, в каких тяжёлых условиях ему приходится работать под чудовищным давлением Конгресса, прессы и фактически одиночества в Белом доме. Ему можно посочувствовать", – сказал Лозанский в интервью "Национальной службе новостей".

По его словам, в "группе поддержки" Трампа остались только двое – советник по нацбезопасности Джон Болтон и американский посол в Москве Джон Хантсман.