ЕР проследит за выплатами учителям за ГИА
Единороссов в лице региональных координаторов привлекут к контролю планирования средств для выплат педработникам за участие в государственной итоговой аттестации (ГИА). Информацию донесла руководитель партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, подчеркнув, что закон начнет действовать уже с начала следующего года.
"Очень важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учесть их в своих бюджетах со следующего года. Как раз в мае-июне 2019 года мы проведем мониторинг и проверим его исполнение регионами", – пообещала Аршинова.
Она отметила, что на данном этапе учителям либо вообще не доплачивают за проведение итогового экзамена в 9 классе, либо это мизерные суммы. К примеру "баранки" участники ГИА получаю педагоги в Тыве, Татарстане, Марий Эл, Крыму, Калмыкии, Ингушетии, Адыгеи. Ничего взамен за работу достается учителям в Архангельской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Рязанской, Томской и Еврейской автономной областях. Не в счет оплаты ГИА идет также в Приморском и Краснодарском краях.
В Тюменской области участники аттестации получают 1300 рублей за час работы, в Республике Алтай – 1680 рублей в день, в Чукотском автономном округе – 5000.
Подготовка и проведение ГИА должны оплачиваться отдельно, с таким предложением выступила координатор "Новой школы", направив его министру просвещения Ольге Васильевой.
"Такая единая формула решила бы проблему прозрачности начисления и адекватности размера оплаты труда педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ", – сказала Аршинова. Ответа от министра пока не последовало.
Цель проект "Единой России" "Новая школа" – поддержка и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Партийцы выступают за строительство новых учебных заведений, капремонт действующих, оснащение новым оборудованием и переход на односменный режим работы. При этом вторую половину дня, по мнению единороссов, ученики должны посвящать дополнительным навыкам и умениям.
В зоне внимания также – роль и статус педагога, воспитателя и престижа педагогической профессии в целом. ЕР не забывает и о дошкольниках. Партийцев заботит обеспечение детей до трех лет местами в детсадах, а также качество воспитания малышей там.
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