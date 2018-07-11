В Крыму умер Брежнев

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Советский экономист и российский политик Андрей Брежнев умер от инфаркта. Это подтвердил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.
По его словам, о смерти 57-летнего внука генсека ему сообщил руководитель Севастопольской организации партии "Родина". "Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито... для меня было честью", – написал Крырик в Facebook.
Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 г. в Москве в семье советского государственного и партийного деятеля, первого заместителя министра внешней торговли СССР Юрия Леонидовича Брежнева и Людмилы Владимировны Брежневой.
В 1983 г. окончил факультет международных экономических отношений в МГИМО, работал в МИД и Министерстве торговли СССР, был совладельцем небольшого пивбара на Красной Пресне и замгендиректора ООО"Салаваттранс".
Позже он ушел в политику и стал одним из организаторов партии "Новые коммунисты". Не раз выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Также баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, претендовал на должность вице-мэра Москвы.
В 2004 – 2014 гг. был членом КПРФ. С 2016 г. являлся членом партии "Родина", от которой баллотировался на выборах в Госдуму седьмого созыва в городе Севастополь и по одномандатному округу.
Был дважды женат, у него два сына – Леонид и Дмитрий.
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