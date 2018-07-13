Нетрезвого главу Еврокомиссии спасла отличная реакция президента Украины

Саммит НАТО, состоявшийся накануне в Брюсселе, не обошелся без курьезных случаев. Так, несколько человек потребовалось, чтобы оказать поддержку Жан-Клоду Юнкеру. В их числе оказался и президент Украины, на которого глава Еврокомиссии без конца падал.

По мнению журналистов, еврочиновник был попросту пьян, так как он постоянно шатался, а при спуске по лестнице его вели под руки коллеги. А затем он и вовсе чуть не рухнул на землю. И если бы не отличная реакция украинского главы, страховавшего Юнкера сзади, то дело могло бы окончиться болезненным ударом об асфальт.

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Видео произошедшего появилось в сообществе polsatnews.pl в Facebook.