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Саммит НАТО, состоявшийся накануне в Брюсселе, не обошелся без курьезных случаев. Так, несколько человек потребовалось, чтобы оказать поддержку Жан-Клоду Юнкеру. В их числе оказался и президент Украины, на которого глава Еврокомиссии без конца падал.
По мнению журналистов, еврочиновник был попросту пьян, так как он постоянно шатался, а при спуске по лестнице его вели под руки коллеги. А затем он и вовсе чуть не рухнул на землю. И если бы не отличная реакция украинского главы, страховавшего Юнкера сзади, то дело могло бы окончиться болезненным ударом об асфальт.
Видео произошедшего появилось в сообществе polsatnews.pl в Facebook.
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