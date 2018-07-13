Президент США признался, что укрепил их прошлым вечером

Осудивший идею "мягкого" Brexit американский лидер признался, что его реакция на выход Великобритании из ЕС никак не отразилась на взаимопонимании с премьером покидающей союз страны.

Накануне политики ужинали вместе. За трапезой они провели полтора часа, которые их очень сблизили.

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"Отношения очень крепкие", – резюмировал Трамп, отвечая на вопросы Associated Press.

Званый ужин, видимо, произвел небывалое впечатление на хозяина Белого дома, если после он заявил, что их связь достигла наивысшего понимания.

"Вероятно, никогда наши отношения не были более тесными, чем прошлым вечером", – подтвердил президент США.

Между делом он рассказал изданию, что обсудил с Терезой Мэй тему оборонного комплекса и рынка. Она ответила, что Соединенные Штаты уже давно претендует на роль самого надежного партнера Королевства в военной сфере и вопросах безопасности. Более того, премьер Великобритании согласна с мнением Трампа, который на днях беспрестанно твердил об увеличении расходов на оборонку в НАТО.

Мэй также поддержала американского гостя относительно диалога с Россией. Политики сошлись во мнении, что он должен строиться с расчетом на силу и единство.

"Я приветствовала его встречу с президентом Путиным в Хельсинки в понедельник, – сообщила Мэй. – Мы согласились, что важно вести диалог с РФ с позиции силы и единства, но необходимо продолжать отражать все усилия, направленные на подрыв наших демократий".

Свою речь премьер-министр озвучила на пресс-конференции, куда они явились с Трампом, взявшись за руки, пишет РИА "Новости".

Американский лидер находится в Туманном Альбионе с официальным визитом. Ранее в интервью The Sun Трамп "разнес" британский Brexit. По его мнению, покинув Евросоюз, Соединенное Королевство может "убить" намеченное торговое соглашение между странами.