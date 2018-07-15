В Евросоюзе раскрыли правду об отношении США к происходящему в Незалежной и около нее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп куда больше интересуется политикой России в отношении Украины, чем действиями самого Киева. Об этом завил председатель Европейского совета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24.

Экс-премьеру Польши неоднократно доводилось общаться с Трампом, и тот откровенно говорил о том, что украинская тематика ему интересна исключительно в том, какие мотивы движут Москвой в решении кризиса в Донбассе. По-поводу самой Украины, по словам Туска, американский лидер "испытывает меньше восторгов".

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В России слова Туска объяснили тем, что Киев и Москва находятся в разных политических весовых категориях. Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Трамп на самом деле понимает, кто больше влияет на международную обстановку.

"От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом. И Украина не даёт оснований для энтузиазма", – написал Пушков в Twitter.