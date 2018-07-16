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Франция закрывает торгпредства в России к удивлению Москвы

Фото: pixabay.com
После выигранного ЧМ французы решили свернуть деловые контакты

Власти страны, одержавшей победу на чемпионате мира 2018 в России, приняли решение на следующий день после окончания турнира закрыть свое представительство по торговле и инвестициям.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу Посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России",- говорится в коммюнике.

Причиной такого решения дипломаты назвали ухудшение условий работы. В посольстве утверждают, что, несмотря на защиту Венской Конвенцией, банковский счет торгового представительства был арестован незаконно. А его директор, обладающий дипломатическим паспортом, выдворен из страны.

"Местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", – говорится в тексте документа, размещенном на сайте посольства.

В МИД РФ удивлены сообщением о закрытии французского торгпредства, передает "Интерфакс".

Российские дипломаты назвали такое решение "исключительным желанием французской стороны", добавив, что властям Франции уже давно предложили "решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством".

"Мы – за развитие торговых связей", – подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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