Единороссы вплотную занялись уставными документами предприятий

Предпринимательская платформа партии выполняет поручение правительства

Российский премьер Дмитрий Медведев на совещании со своими замами поднял вопрос о правовом статусе организаций. Он поручил разобраться с обилием уставных документов компаний.

"Там очень много дублирующих моментов и, наверное, это сейчас уже скорее усложняет жизнь и бизнесу, и государству. Здесь можно подумать, что делать", – заявил Медведев.

Наказ главы кабмина принялась выполнять предпринимательская платформа "Единой России". Партийцы готовы выработать свои рекомендации по совершенствованию тех самых документов, заверила сопредседатель проекта Марина Блудян.

Она обратила внимание на то, что деятельность как небольших, так и крупных предприятий РФ регламентируется типовым уставом. "Как только происходит отклонение от этой типовой формы, сразу начинается рассмотрение, и, как правило, отказ в регистрации. А типовая часть вся списана из законодательства, абсолютно точно фиксирует положения законодательства. Все это носит характер 70 листов", – отметила Блудян.

По ее словам, устав уже утратил прежнюю силу. "Это такая железобетонная конструкция, которая никому не нужна", - считает она.

"Юристы ее знают наизусть. Если не дать свободу маневра, не дать возможность договориться друг с другом – то это создает плохой инвестиционный и предпринимательский климат", – подчеркнула сопредседателя предпринимательской платформы.

По мнению Блуднян, при составлении свода правил, регулирующих деятельность компаний, важно предусмотреть возможность инвариантности.

"Можно совершенно спокойно часть составлять в соответствии с законом, а дальше дать возможность какой-то инвариантности: при расходе, при принятии решений, при доверии управления и так далее. Сегодня они все одинаковые – это неправильно. Поэтому начинание нашего Правительства – это точное попадание. Это, правда, надо сделать, потому что это обременительно и смешно", – подытожила эксперт.