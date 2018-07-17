Собянин представил план развития Москвы

Мэр города намерен улучшить транспортную систему и благоустраивать районы

В Москве необходимо продолжать планомерную работу по повышению качества жизни, несмотря на то что в предыдущие годы было уже сделано многое. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на VIII Московском урбанистическом форуме, который открылся в парке "Зарядье".



Собянин признался, что прошедшие семь лет во главе мегаполиса для него оказались очень сложными. Приходилось много размышлять над стратегией его развития. Решение вопроса затрудняло то, что российская столица сильно отличается от европейских городов, поскольку десятки лет она существовала в "советской системе координат". Почти 40 лет назад Москва представляла собой сплошные заводы, напомнил мэр. Запущенная несколько лет назад программа благоустройства преобразила городское пространство. В будущем районы столицы продолжат облагораживать.

В современном мире человек должен жить в удобном городе, и для этого нужно улучшать все сферы жизни. По словам мэра, относительно недавно Москва находилась на грани транспортной катастрофы, но всего за несколько лет удалось наверстать отставание от ведущих городов мира в этом вопросе. Как показал опыт ЧМ-2018, Москва способна успешно справляться с наплывом большого числа туристов. Однако это не повод почивать на лаврах. В частности, Собянин пообещал дальнейшее строительство метрополитена.

"Необходимо продолжать развивать подземку, делать так, чтобы метро было в шаговой доступности для жителей каждого района", – цитируют его "Дни.ру".

Планируется, что в столице проложат почти 450 км наземного метро – сеть Московских центральных диаметров (МЦД). Не обойдут стороной и дорожную инфраструктуру. По словам мэра, будущие дороги должны будут идти в обход центра.

Вторая немаловажная сфера – сервис городских услуг. Сейчас в городе уже функционирует хорошо отлаженная система госуслуг, по статистике ею довольны подавляющее большинство горожан. Кроме того, власти сумели найти контакт с жителями для решения проблем благодаря созданным онлайн-площадкам "Наш город" и "Активный гражданин".

"Люди участвуют в решении самых разных проблем – от посадки деревьев до школьного расписания", – сказал градоначальник.

Работа в этом направлении будет продолжена, заверил он.

Конечная цель нового этапа развития – выход Москвы в лидеры по комфортабельности пребывания.