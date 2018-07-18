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Спецагент Трампа внезапно умер после визита в Лондон

Фото: GLOBAL LOOK press/Viena KytojokiIlta-SanomatMvph
Имя ветерана спецслужб не разглашается

В Шотландии скончался специальный агент, обеспечивавший безопасность визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По сообщению Секретной службы США (U.S. Secret Service), смерть наступила из-за инсульта. Агент скончался 15 июля, однако сообщение о его кончине появилось на сайте 17 июля. Имя госслужащего не разглашается из уважения к семье.

Ведомство поблагодарило шотландских врачей и сотрудников медицинской команды Белого дома за помощь, оказанную спецагенту.


Валентина МАЙОРОВА
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