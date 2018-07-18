Нужно ли России партнерство с Тунисом?

Несмотря на публичное декларирование развития тесных партнерских отношений между Россией и Тунисом, эта африканская страна остается совершенно недружественной к россиянам

За время чемпионата мира по футболу российские города стали для африканских гостей настоящими "воротами" в Европу. По данным правоохранительных органов, на границе только Ленинградской области было задержано 24 иностранца, пытавшихся покинуть страну по паспорту болельщика, – в том числе и граждане Туниса. Естественно, приехали они в Россию не болеть за футбол, а воспользоваться ситуацией и незаконно попасть в ЕС. России от таких гостей никакой выгоды – одни проблемы.

В то же время Тунис активно работает над привлечением россиян на свои курорты. Однако статистика говорит о том, что в 2017 г. турпоток между странами снизился почти на 20%. Путешественники жалуются на низкий уровень сервиса, хамство и предвзятое отношение персонала к русскоговорящим гостям. Показателен и недавний скандал с российским блогером, у которого в престижном отеле отобрали телефон с камерой – хотя гостей специально пригласили, чтобы показать туристические возможности Туниса. Но гостеприимство быстро закончилось.

Официальные представительства Туниса в России усиленно работают над развитием партнерских торговых отношений, но рыночная экономика диктует свои законы. В Москве в 2016 г. даже открылся "Российско-Тунисский торговый дом", но цены на заморские продукты оказались неконкурентоспособными на российском рынке. А крупнейший тунисский поставщик рыбных деликатесов и морепродуктов Мехди Дусс уже неоднократно становился героем скандалов.

Очевидно, что такие "партнеры" российскому бизнесу не нужны. Это подтверждается и цифрами: товарооборот между Тунисом и Россией неуклонно падает. Хотя власти Туниса всячески поддерживают – в том числе финансово – развитие торговых связей за пределами ЕС. Так, в 2016 г. открылась прямая судоходная линия из Сфакса в Новороссийск, ее обслуживает на 100% государственная компания Cotunav, что говорит о ее коммерческой невостребованности. В то же время правоохранительные органы Туниса уже полгода не выпускают из порта судно Ural, следовавшее из Новороссийска, обвиняя экипаж в пособничестве терроризму, хотя реальных доказательств предъявить так и не смогли. Получается, что сторонние операторы могут подвергаться притеснению с тунисской стороны, что также негативно сказывается на международных торговых отношениях.

Внимание Туниса к России можно объяснить тем, что европейские партнеры постепенно отказываются от сотрудничества с этой страной. Причин тому много: и нестабильная экономика, и террористическая угроза. Напомним, что в результате терактов в 2015 г. на территории Туниса пострадали десятки иностранных граждан, после чего резко упал поток туристов из Германии, Франции, Италии и Испании.

Экономически странам Евросоюза тоже невыгодно сотрудничать с Тунисом. С декабря 2017 г. он числится в черном списке офшоров, не принимающих достаточных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Это сильно снижает возможность получения кредитов от членов ЕС. А полученные незаконные средства, по данным Еврокомиссии, идут в числе прочего на финансирование терроризма. Отношения между Тунисом и Европой испортились настолько, что представители Международного валютного фонда даже отказались от запланированного на конец июня визита в эту страну.

В сложившейся ситуации неудивительно внимание тунисцев к России. Но выгоды российской стороны от такого сотрудничества слишком сомнительны. Ни в туристической сфере, ни в торговле Тунис не выдерживает конкуренции с другими странами. И пока ситуация в этом африканском государстве кардинально не изменится, развитие таких международных отношений будет идти в ущерб России.