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В Госдуме создали более десяти межпарламентских комиссий

Фото: duma.gov.ru
За полгода такие комиссии уже созданы с Кореей и Ираном, а в скором будущем заработают и с немецким бундестагом

В нижней палате уже создано более 10 межпарламентских комиссий высокого уровня. В планах у Думы усилить работу с коллегами из других стран не только по линии Групп дружбы, но и даже между комитетами и фракциями. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с послами из Азии, Африки и Латинской Америки. 

Фото: duma.gov.ru

"Мы большое значение отводим созданию межпарламентских комиссий высокого уровня. У нас таких комиссий больше 10 создано", – сообщил глава Госдумы. По его словам, уже более полугода успешно работают совместные комиссии с Кореей, Ираном. "В стадии завершения процесс создания комиссии с Бундестагом ФРГ, пройдет перезапуск работы комиссии с Национальным собранием Франции", – уточнил он. 

Фото: duma.gov.ru

Володин отметил, что такая форма взаимодействия очень эффективна, так как "обязывает работать по конкретной повестке". Кроме того, такой формат позволит продвинутся в развитии межгосударственного диалога и парламентских связей, передает ТАСС. 

Фото: duma.gov.ru

В будущем Госдума активизирует работу с зарубежными коллегами не только по линии Групп дружбы, но и между комитетами и фракциями. 

"Они смогут ежегодно совершать поездки для выстраивания взаимодействия с парламентами и политическими силами. Эта работа в комплексе будет более результативной", – резюмировал политик. 

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