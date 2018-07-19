Все "дачные" избирательные участки будут под контролем наблюдателей

Общественный штаб во главе с Венедиктовым держит руку на пульсе

Выборы столичного мэра пройдут под строжайшим контролем. О "стопроцентном закрытии участков" наблюдателями заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, по совместительству – председатель Общественного штаба.

На сегодняшнем заседании речь шла о готовности обучить всех наблюдателей, в том числе от кандидатов. "Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы формирует корпус наблюдателей Общественной палаты столицы. Волонтеры пройдут специальное обучение, которое проведут эксперты Мосгоризбиркома и движения в защиту прав избирателей "Голос", чтобы в единый день голосования, 9 сентября, обеспечить полномасштабное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом его результатов", – пояснил Венедиктов. И подчеркнул, что общественным наблюдателям придется внимательно отслеживать ход голосования в дачных поселках, где также будут организованы избирательные участки.

Его заместитель, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что штаб требует по наблюдателю и от кандидатов. Их присутствие необходимо как в самой столице, так и на дачах.

"Мы от лица штаба обращаемся ко всем кандидатам направить своих наблюдателей на все участки, как в Москве, так и за пределами Москвы, чтобы обеспечить транспарентность выборов, чтобы кандидатам самим было спокойнее", – сообщил депутат.

Он уверен, что во всей округе, где пройдет голосование, должен действовать "московский стандарт" выборов. Шапошников напомнил количество участков, которые будут работать за чертой столицы.

"Мосгоризбирком утвердил по рекомендации Рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы 209 мест размещения загородных избирательных участков в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Число "дачных" избирательных участков составит 5,7% от количества избирательных участков на территории города Москвы", – отметил председатель Мосгордумы. Он уточнил, что ровно половина наблюдателей от Общественной платы, которые работали на выборах президента, подтвердили готовность к очередному "старту".

"С 30 июля мы начинаем донабор, об этом мы сообщим на сайте Общественной палаты Москвы. Но 50% наблюдателей уже подтвердили свое участие", – резюмировал парламентарий.

Отметим, Общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами формирует Корпус наблюдателей Общественной палаты. Волонтеры пройдут спецобучение, чтобы единый день голосования 9 сентября прошел в соответствии с "московским стандартом" выборов.

Создание участков за пределами Москвы одобрили в трех чтениях депутаты городской Думы. Теперь благодаря соответствующему закону, который внес на рассмотрение мэр Сергей Собянин, столичные жители смогут выполнить свой гражданский долг, не покидая, к примеру, дачных участков.