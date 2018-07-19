Депутаты поддержали Конвенцию Международной организации труда

Она гласит, что пенсионер не может получать ниже 40 процентов от своей зарплаты

Сегодня в нижней палате парламента прошел первое чтение не только законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Также народные избранники ратифицировали Конвенцию № 102 "О минимальных нормах социального обеспечения". Она предусматривает выплаты на заслуженном отдыхе не менее 40 % от средней зарплаты, если будет принят пенсионный закон. Обе инициативы должны вступить в силу одновременно – с января следующего года, рассказал заместитель министра труда РФ Андрей Пудов.

Конвенция защищает гражданина со всех сторон, так как вмещает самые важные области социальной сферы. В ней содержаться разделы, в которых заключены гарантии в части медицинского обслуживания, обеспечения по болезни и старости. Также она направлена на защиту в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. Гарантирует обеспечение по материнству, инвалидности и в случае потери кормильца.

По каждой из вышеизложенных частей в ратифицированном соглашении есть "расшифровка" покрываемых рисков и минимальных требований "подзащитных". Также в документе изложены сведения о размере компенсаций или объема предоставляемых услуг. Кроме того, там указана продолжительность содержания и стаж, чтобы его получить.

Все вышеперечисленные разделы приняты российским правительством. Однако в Конвенции их на три больше. Недостающие пункты уже реализуются в нашей стране в других формах, объяснил Пудов.

"У нас уже ситуация лучше, чем та, которую предлагает Конвенция", – пояснил он.

В пояснительной записке сказано, что международный договор содержит главные принципы организации и управления социальным обеспечением в условиях рыночной экономики. Благодаря его юридической силе эти принципы закрепятся в правовой базе соцобеспечения России. Разработчики уверены, что ратификация станет поручителем наиболее эффективного сочетания социальных и рыночных механизмов, создаваемых годами международной практикой.

Обязательства, предусмотренные Конвенцией, поддерживаются без бюджетного финансирования, а через страховые механизмы, подчеркнул замминистра. Она же гласит, что средняя страховая пенсия будет в пределах 40% от средней зарплаты. По мнению политика, это станет возможным только после совершенствования пенсионной системы.

"Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ (Международной организацией труда – ИФ), они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп", – заявил Пудов в ходе заседания думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Высшая отметка для расчета пенсий, по словам заместителя министра, будет предельная величина базы для начисления страховых взносов, что в год составит немногим более миллиона рублей. Эта цифра подразумевает зарплату порядка 85 тысяч рублей в месяц. То есть 40 % от данной суммы эквивалентны 34 тысячам. Именно в этих границах будет возможная страховая пенсия.

"В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован", – заверил Пудов, добавив, что пенсия рассчитывается из зарплаты, которую гражданин получал в течение всей трудовой деятельности. Поэтому база для исчисления выплат оказывается меньше. Средняя зарплата в России – порядка В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет 40 тысяч рублей. Исходя из этой суммы, предположительная пенсия будет на уровне около 16 тыс. рублей. Данная цифра, заверили в минтруда, коррелирует с планами правительства по индексации пенсий, если новый закон пройдет все три чтения.

"У нас с вами 80 тысяч не на протяжении всей жизни люди получают. Поэтому, когда мы берем весь отрезок страхования, начиная от 20 лет, там средние значения – там средний заработок в Российской Федерации выходит, то есть там порядка 40 тысяч. То есть коэффициент замещения мы реализуем", – пояснил замминистра.

По ратифицированной сегодня Конвенция живут 55 государств. Среди них большинство европейских стран, а также Израиль, Япония, Мексика, Бразилия и Сенегал. Документ принят 35-й сессией Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве в 1952 году. Почти три года спустя Конвенция вступила в силу.