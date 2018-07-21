В МИД РФ сравнили резкие выступления представителей стран в адрес друг друга

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала свою оценку памятному выступлению заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, в котором он обратился к коллеге Мэттью Райкрофту со словами "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?".

По словам Захаровой, на прошлогоднем апрельском заседании Совбеза ООН, посвященному обсуждению вероятной химатаке в Сирии, Сафронков пытался достучаться до британского коллеги. Слова российского дипломата стали выражением боли и отчаяния.

"Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?", – объяснила изданию "КоммерсантЪ" Захарова.

При этом она обратила внимание на то, что себе порой позволяют на Западе официальные лица. Слова Сафронкова, например, несколько меркнут на фоне заявления главы Минобороны Британии Гэвина Уильямса, который посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться".

"Сравните две фразы: "глаза-то не отводи" и "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Вторая фраза – это пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа", – отметила Захарова.

Помимо того, что фраза Уильямсона выглядит куда более хамской, так он еще произнес ее издалека, у себя на родине, понимая, что ему никто не сможет ответить лично.