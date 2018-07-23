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Вашингтон угрожает Тегерану

Фото: GLOBAL LOOK press/ Liu Jie
В Белом доме предупредили иранцев о последствиях "словесной войны"

Президент США Дональд Трамп жестко ответил на угрозы со стороны иранского лидера Хасана Рухани.

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не будем поддерживать ваши сумасшедшие слова, насилие и смерть", – написал американский политик на своей странице в Twitter.

Ранее Рухани заявил, что не боится угроз и готов ответить аналогично мерам США. Также он отметил, что Трамп пожалеет о разладе с Ираном.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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