Кандидат в мэры Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады

Действующий градоначальник продолжает встречи с избирателями

Предвыборная агитация прошла в стенах Московского эндокринного завода. На встрече с коллективом предприятия поднимались самые разные темы. Сергей Собянин, в частности пообещал, что возрастная планка приема в детские сады будет снижена. В скором времени можно будет отдавать туда малышей с 2,5 лет от роду.

Также мэр Москвы отметил, что столичные власти построили десятки дошкольных учреждений.

"С каждым годом стараемся снижать верхний возраст. Сначала три года мы достигали, потом – два года и восемь месяцев. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни. И мы в этом году приняли решение и снизим возраст приема до 2,5 лет", – пообещал Собянин в ответ на вопрос сотрудницы завода.

Более того, он заверил, что правительство Москвы на этом не остановится, а будет и дальше понижать возраст для приема в детсад.

"Это очень важная программа. Каждый год будем строить по несколько десятков детских садов", – уточнил Собянин, напомнив о ситуации 18-летней давности, когда столичные МДОУ принимали лишь 280 тысяч детей.

"Это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Тогда казалось, что проблема решена. Оказалось, что это не так. Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые входят в детские сады, до 420 тыс. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трех лет", – пояснил мэр Москвы.

Кроме того, на встрече говорилось непосредственно и о работа эндокринного завода, в том числе о востребованности его продукции.

"Основной объем препаратов мы покупаем у вашего завода. Это очень хорошая, качественная продукция. В целом лекарственно-фармацевтическая отрасль в Москве развивается. За последние годы на 40% вырос объем продукции. В конце концов начали понимать, что лекарственные препараты лучше развивать у себя в стране, а не закупать за рубежом. И с каждым годом отечественных препаратов все больше и больше. В Москве сейчас уже около 70% всех препаратов – это отечественные препараты", – сказал градоначальник, добавив, что продолжительность жизни в стране также зависит от обеспечения лекарственными препаратами

Собянин отметил, что ежегодно она прибавляет полгода и сейчас в Москве составляет 78 лет. "Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни в 80 лет", – уверен Сергей Семенович.

По его словам, данное обстоятельство ставит новые задачи для города. "Это новые болезни, уход за пожилыми с хроническими заболеваниями. В наших поликлиниках мы вводим несколько сразу программ: это патронажная помощь людям, которые не могут сами передвигаться, это помощь хроническим больным", – заявил Собянин.

В этих же целях, по его словам, запущена программа "Московское долголетие", куда уже записались более 100 тысяч человек. Ожидается, что это количество увеличится вдвое.

В свою очередь, коллектив завода задавал действующему мэру и одновременно кандидату в столичные градоначальники свои вопросы. К примеру, они касались обеспечения граждан лекарствами в Москве и развития фармацевтического производства. "В целом мы выдаем около 15 млн рецептов для льготных категорий москвичей. Можно сказать, что большая часть проблем льготного обеспечения была за последние годы снята", – отчитался мэр.

В своем выступлении он также рассказал о развитии транспорта в городе, об открытии в сентябре железнодорожной платформы "Новохохловская". Она находится вблизи Московского эндокринного завода, что позволит его сотрудникам с комфортом добираться до места работы.

Встречи Сергея Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании проходят регулярно. Свой первый визит он нанес московской фабрике по изготовлению мороженого.

Выборы столичного мэра состоятся в единый день голосования 9 сентября.