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Кандидат Собянин провел встречу с доверенными лицами

Сергей Собянин. Фото: sobyanin.ru
В их числе знаменитые деятели культуры и спорта

В своем избирательном штабе действующий мэр собрал столичную элиту. В широкий круг его доверенных лиц входят более 150 знаменитостей. Это медийные люди: Никита Михалков, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Александр Масляков, Леонид Рошаль, Елена Малышева, Карен Шахназаров, Александр Ширвиндт, Алексей Немов, Светлана Хоркина, Арина Шарапова, Полина Гагарина и ряд других знаменитостей.

Полина Гагарина. Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин поблагодарил собравшихся, что они уделили время для визита в его штаб.

"Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра – это не самое простое занятие. Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит. По большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной кампании, будут выполнены. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал", – начал свою речь столичный градоначальник.

Владимир Машков. Фото: sobyanin.ru

Затем он отметил, что в круг доверенных лиц попали участники прошлой избирательной компании, и напомнил, что практически все обещания 2013 года выполнены.  

"Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач. Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но, если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз", - заверил Собянин, добавив, что от благополучия города зависит благополучие каждого москвича.

"Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии", – пояснил мэр.

Также он призвал всех горожан к исполнению своего гражданского долга. Для этого необходимо прийти в единый день голосования, 9 сентября, на избирательный участок и поддержать своего кандидата.

"Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы", – сагитировал мэр Москвы.

Он подчеркнул важность поддержки реализации городских программ развития. 

"Мы реализуем порой очень непростые задачи, порой они очень конфликтные, и нужно достаточное мужество, чтобы на них решится. Очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой осознанный выбор, проголосовали за кандидата, которого считают для них более приоритетным", – уверен Сергей Семенович.

Кроме того, в своем выступлении он говорил о равнодоступности всех городских благ для любого москвича вне зависимости, от места жительств, благосостояния и возраста.

"У них у всех должен быть равный доступ к тем сервисам и услугам, которые предоставляет город – к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре. В то же время, это предполагает и взаимную ответственность. Мы, выстраивая систему города равных возможностей, должны иметь под это и политическое основание, политическую поддержку горожан", – заявил претендент на должность мэра. Он участвует в предвыборной гонке как самовыдвиженец.

Сергей Собянин. Фото: sobyanin.ru

Вместе с ним на кресло градоначальника рассчитывают Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ. Данные кандидаты преодолели "муниципальный фильтр".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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