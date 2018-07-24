Дума поддержит сельское хозяйство

Помощь получат все регионы страны

Государственная дума одобрила предложение Министерства сельского хозяйства о поддержке сельхозпроизводителей. Из-за повышения цен на бензин труженикам села направят дополнительно 5 млрд руб. компенсации из резервного фонда.

По словам первого вице-премьера Александра Жукова, эти средства будут дополнительно распределены на госпрограмму развития сельского хозяйства.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что такие решения принимаются на трехсторонней комиссии правительства. Он добавил, что поручение об увеличении субсидий дал Минсельхозу Владимир Путин. Каждый регион получит поддержку погектарно, в зависимости от обрабатываемых площадей, сообщается на сайте Госдумы.

Глава комитета Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что за первые 6 месяцев 2018 г. потери сельхозпроизводителей из-за роста цен на топливо составили 12 млрд рублей. В настоящее время депутаты готовятся встретиться с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить выделение средств в размере 5 миллиардов.

В России с мая по январь этого года бензин подорожал почти на 7%, это в несколько раз выше уровня инфляции. Кабмин с 1 июня решил понизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно. Этот шаг замедлил рост цен на топливо.