Госдума защитила заповедники и памятники природы

Построить горнолыжный курорт на территории нацпарка теперь не сможет никто

Госдума приняла закон "Об особо охраняемых природных территориях". На пленарном заседании в среду, 25 июля, депутаты согласовали в третьем, окончательном чтении поправки, которые защищают уникальные лесные ресурсы страны от использования в чьих-то личных интересах.

В частности, отныне полностью исключен перевод в частную собственность участков земли, расположенных на территории заповедников или национальных парков. Эти земли, как и заказники, а также памятники природы находятся под охраной государства, являются федеральной собственностью. Соответственно, и все природные ресурсы, расположенные на этих территориях, не могут быть в чьем-то частном распоряжении.

Кроме того, местным властям теперь придется менять годами складывавшиеся традиции по вывозу мусора. Ведь согласно принятым нормам на территориях нацпарков нельзя устраивать свалки, помещать отходы производства и делать скотомогильники.

Никаких крупных спортивных сооружений на территориях нацпарков тоже больше строиться не будет. Даже обустраивать новые горнолыжные трассы и канатные дороги в охраняемых природных зонах отныне запрещено.

Что касается платы за посещение заповедников и нацпарков гражданами, то этот момент будет определяться правительством в каждом конкретном случае отдельно. С учетом особенностей социально-экономического развития местности, где расположена охраняемая природная зона, и интересов местного населения.

Кстати, для коренных малочисленных народов, живущих на территориях национальных парков, будут созданы условия для более благоприятного проживания, указал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Доходило раньше до маразма. Людей, которые там по триста лет живут, у которых там все родственники живут, – их заставляли платить за вход на эту территорию. Но именно этот закон это снимает", – сообщил депутат.

Он рассказал, что столь важный документ был разработан еще три года назад. Однако ведомства внутри правительства никак не могли договориться друг с другом по поводу разных моментов. "Мы это сделали за два месяца, проведя широкое обсуждение с экспертами, экологами и директорами особо охраняемых природных территорий", – сообщил Бурматов. По его мнению, это прекрасный пример эффективности новых форматов работы, которые взяла на вооружение Госдума седьмого созыва.

Надо отметить, что в рамках принятого закона ряд природных заповедников получили статус нацпарков. Преобразование коснулось Тебердинского государственного природного биосферного заповедника, государственного природного заповедника "Столбы", государственного природного биосферного заповедника "Командорский" и государственного природного заповедника "Гыданский". При этом особо подчеркивается, что преобразование никоим образом не должно затронуть границы указанных охраняемых природных зон. То есть никаких лазеек коммерсантам, желающим "под шумок" поживиться природными богатствами страны, законодатели не оставили.

