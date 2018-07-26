Грузия пожалела о вражде с Россией

В Тбилиси боятся сесть за стол переговоров из-за давления со стороны западных партнеров

Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе утверждает, что разрыв дипломатических отношений Грузии с Россией был большой ошибкой.

По ее словам, обе стороны не могут сесть за стол переговоров из-за разногласий по поводу признания Россией Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.

"Я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс – в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", – цитирует Бурджанадзе газета "Известия".

При этом она подчеркнула, что Тбилиси необходимо как можно скорее наладить диалог с Москвой. Однако грузинские власти пока не готовы к этому. По мнению Бурджанадзе, они боятся, что "на них косо посмотрят западные партнеры".

Кроме того, присоединение к санкциям против РФ является лишь поддержкой коллег из ЕС.

"Присоединение к санкциям было неправильным и неумным… Эта политика идет вразрез с грузинскими интересами", – добавила экс-спикер грузинского парламента.

Напомним, что в 2008 г. Грузия напала на Южную Осетию и Абхазию. Россия защитила жителей республик, а после признала их суверенитет.