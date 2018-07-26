Задержан подозреваемый в убийстве посла РФ Карлова

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В четверг, 26 июля, в Турции был задержан новый подозреваемый по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.
По сообщению газеты Milliyet, арестованный был сотрудником полиции. Ему вменяют членство в организации FETO – "террористической организации фетхуллахистов", в которой состоял и убийца Карлова Мевлют Март Алтынташ.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 г. в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства.
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