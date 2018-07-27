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Ассанжа выселяют из посольства Эквадора в Лондоне

Джулиан Ассанж. Фото: BarcroftMedia/TASS
Президент южноамериканской республики сказал как отрезал

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть свое убежище в эквадорском дипведомстве на территории Великобритании, рано или поздно это все равно случится. Об этом заявил глава Эквадора Ленин Морено, который пребывает в Британии с официальным визитом.

Как сообщает Reuters, представители эквадорской стороны уже обсудили вопрос о выселении Ассанжа с правительством Британии.

Ранее 21 июля британское издание The Intercept написало о предстоящей поездке Морено в Лондон, в ходе которой он планирует договориться о выдаче Джулиана Ассанжа властям Соединенного Королевства.

Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в 2012 г., спасаясь от преследования властями Швеции по делу об изнасиловании. Сам основатель WikiLeaks связал обвинения в сексуальном преступлении тем, что деятельность его организации вызывает сильное раздражение Соединенных Штатов.

WikiLeaks – международная некоммерческая организация, которая занимается поиском и публикацией секретных сведений политической и военной направленности.   

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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