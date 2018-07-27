Лукашенко испугался унижений

Поляки предрекли слияние Белоруссии с Россией. Кстати, по этому случаю лидеры обеих стран встречались в Минске. Там обсуждался вопрос Союзного государства России и Белоруссии (СГРБ).

После чего Владимир Путин и Александр Лукашенко должны будут увидеться на российской стороне, в Сочи. Лидеров ждет "тяжелый разговор", уверены в Польше, где ждут перемен в отношениях между странами.

Между тем в прессу просочились кое-какие подробности минского диалога. "Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Белоруссии. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках СГРБ и Белоруссия поддержит эти шаги", – заверил польскому изданию Rzeczpospolita профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Эксперт рассказал, что состоит в спецгруппе при Совфеде. Он считает, что российский лидер ждет от белорусского коллеги конкретики о сближении. "В противном случае, без экономической помощи России государственность Белоруссии не имеет шансов на существование", – пояснил профессор.

Идея нового государства родилась в апреле 1997 года. Устав Союза подписали Ельцина и Лукашенко. Причем последний, поговаривают, поставил автограф лишь с тем умыслом, что сменит на посту уже тогда не пышущего здоровьем Бориса Николаевича. Однако власть переменилась. У руля встал Путин.

И мысль о совместных госсимволах, общей валюте и единых парламенте и правительстве постепенно улетучилась. Хотя, если вдуматься, вышеперечисленные процедуры означали вхождение Белоруссии в состав самого большого государства в мире.

"СГРБ будет иметь продолжение. В Москве об этом громко не говорят, но работа продолжается. Правда, никаких деталей рассказать не могу. С Лукашенко не просто вести разговор, много вещей он блокирует", – пояснил председатель прокремлевского Центра политической информации Алексей Мухин.

Затем он заглянул в историю и провел аналогию. "Когда-то на Украине все начиналось с прославления Степана Бандеры и Романа Шухевича. Похожие симптомы этой болезни наблюдаются и в Белоруссии. Ее государственная система ослабла, и благодаря этому националисты начали искать национальное самосознание", – напомнил эксперт.

Еще одно доказательство своей правоты поляки усмотрели в уходе Александра Сурикова, посла России в Минске, который вот-вот должен вернуться на родину. А до отъезда, чтобы пресечь поставки "запрещенных товаров", предложил впустить в Белоруссию наших пограничников.

Кроме того, дипломат решил, что Минску следует продать Москве систему газоснабжения, чтобы приобретать голубое топливо по российским ценам. Правда. Это привело бы к полной монополии "Газпрома", так как все белорусские ГТС и без того принадлежат ему.

Раздающего советы посла сменит так называемый "посланник Путина по спецзаданиям" Михаил Бабич, возглавлявший в 2002-2003 годах правительство Чечни. Член Совбеза РФ активно поддерживал присоединение (аннексию, как пишет польский автор) Крыма.

Первопрестольная пророчила ему место в украинском посольстве, но Киев отказался. "В Минске он будет добиваться размещения в Белоруссии постоянной российской военной базы, от чего Лукашенко отказался в 2015 году. Россия не смирилась с этим. Она делает все, чтобы максимально сделать Белоруссию зависимой от себя, лишить ее любого пространства для маневров", – не сомневается политолог из Беларуси Павел Усов.

К слову, на мысль об интеграции поляков подтолкнуло также заявление Лукашенко после визита в Минск Путина. "Мы на фронте. Если не продержимся в ближайшие годы, то развалимся. А это означает, что надо будет входить в состав другой страны, иначе об нас будут ноги вытирать", – проговорился белорусский президент.