Американцы испугались тайной встречи Трампа с Путиным

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В конгрессе США не хотят, чтобы Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным наедине. Проект резолюции против "любых будущих тайных встреч" лидеров двух стран даже внесен в американский парламент.
В документе отмечается, что Трампу необходимо согласовывать с конгрессом любые договоренности, передает RT.
При этом подчеркивается, что российская сторона заявила о договоренности между политиками, которые отвечают интересам Кремля.
"Россия заявляет, что достигла с президентом США договоренностей, отвечающих интересам Кремля, тогда как президент США не обсудил и не согласовал этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, конгрессом или американским народом", – говорится в документе.
Резолюцию внесли на рассмотрение конгресса члены палаты представителей от демократической партии Шейлой Джэксон Ли.
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