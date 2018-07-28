Американцы испугались тайной встречи Трампа с Путиным

Американский глава скрывает подробности переговоров, что заставляет нервничать Белый дом

В конгрессе США не хотят, чтобы Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным наедине. Проект резолюции против "любых будущих тайных встреч" лидеров двух стран даже внесен в американский парламент.

В документе отмечается, что Трампу необходимо согласовывать с конгрессом любые договоренности, передает RT.

При этом подчеркивается, что российская сторона заявила о договоренности между политиками, которые отвечают интересам Кремля.

"Россия заявляет, что достигла с президентом США договоренностей, отвечающих интересам Кремля, тогда как президент США не обсудил и не согласовал этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, конгрессом или американским народом", – говорится в документе.

Резолюцию внесли на рассмотрение конгресса члены палаты представителей от демократической партии Шейлой Джэксон Ли.