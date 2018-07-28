Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы испугались тайной встречи Трампа с Путиным

Фото: GLOBAL LOOK press/ Lehtikuva/Jussi Nukari
Американский глава скрывает подробности переговоров, что заставляет нервничать Белый дом

В конгрессе США не хотят, чтобы Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным наедине. Проект резолюции против "любых будущих тайных встреч" лидеров двух стран даже внесен в американский парламент.

В документе отмечается, что Трампу необходимо согласовывать с конгрессом любые договоренности, передает RT.

При этом подчеркивается, что российская сторона заявила о договоренности между политиками, которые отвечают интересам Кремля.

"Россия заявляет, что достигла с президентом США договоренностей, отвечающих интересам Кремля, тогда как президент США не обсудил и не согласовал этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, конгрессом или американским народом", – говорится в документе.

Резолюцию внесли на рассмотрение конгресса члены палаты представителей от демократической партии Шейлой Джэксон Ли.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей