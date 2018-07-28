Эрдоган встретится с Меркель в сентябре

Визит политика в ФРГ станет первым за последние 4 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Германию в сентябре этого года. Отмечается, то переговоры по поводу встречи с Меркель продолжаются, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран.

При этом, если турецкий политик приедет в ФРГ, то это будет его первый визит в страну с 2014 года.