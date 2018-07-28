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Черногория продает паспорта

Правительство пошло на отчаянный шаг в надежде привлечь инвесторов

Власти Черногории запустили программу о новом способе получения гражданства. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что гражданство можно получить двумя способами: инвестировать $250 тысяч в неразвитые районы страны или 450 тысяч евро в развитые.

Такой мерой власти планируют привлечь в Черногорию зарубежные инвестиции.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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